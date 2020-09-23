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Маасикас ожидает, что саммит даст новый толчок отношениям Украина-ЕС

Автор: РБК-Украина

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас уверен, что предстоящий саммит Украина-ЕС даст новый толчок отношениям Киева и Брюсселя. Он рассчитывает, что стороны обсудят продвижение с Соглашением об ассоциации, а также сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Об этом Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы будем согласовывать с Украиной как пилотный проект продвижение по цифровому единому рынку. Есть ряд вещей, которые Украина должна сделать в приближении своего законодательства к европейскому. Но если эти вещи будут сделаны, Украина сможет де-факто стать частью телекоммуникационного рынка ЕС", - сказал он.

Посол рассчитывает, что будет начат диалог в сфере кибербезопасности.

"У ЕС есть такой диалог только с шестью странами мира: США, Китай, Индия, Япония, Корея и Бразилия. А сейчас Украина может присоединиться к их числу", - отметил он.

Маасикас подчеркнул, что в сфере кибербезопасности Украина имеет очень ценный опыт.

"Украина - это страна, которая сталкивается с внешней агрессией, в том числе и в сфере кибербезопасности. Во многих сферах стандарты ЕС выше или более проработаны, и нашим странам-партнерам приходится им соответствовать. В сфере кибербезопасности Украина имеет очень ценный опыт, на котором может поучиться сам Евросоюз", - сказал он.

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Кроме того, на саммите стороны обсудят ситуацию на Донбассе и в Крыму.

"Будем думать, как подтвердить поддержку ЕС украинскому суверенитету и территориальной целостности. И мы, и Украина придерживаемся политики непризнания аннексии, но, возможно, мы можем лучше сотрудничать, смотреть, что работает с вашей стороны и что с нашей, и найти, как это улучшить", - сказал Маасикас.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Они обсудили сотрудничество между Украиной и Європейским союзом.

Ранее Украина и Испания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

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