Маас призвал Европу не забывать о войне на Донбассе

Федеральный Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европу не забывать, что в Украине на Донбассе продолжается война. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Мааса на Берлинском внешнеполитическом форуме.

По его словам, конфликт на Донбассе является настоящей войной перед дверью в Европу. Глава МИД Германии отметил, что война продолжается, несмотря на то, что она исчезла с первых полос мировых СМИ.

"Не надо забывать, что война на Востоке Украины - это война, в которой уже погибли 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война перед нашей дверью", - заявил Маас.

Напомним, 19 ноября Маас посетил Киев с официальным визитом. По его словам, Германия и Франция будут пытаться сделать большой вклад в решение, которое приведет к возвращению мира на востоке Украины. Маас отметил, что в мире на Донбассе заинтересована вся Европа.

Также глава МИД Германии Маас заявил, что в вопросе урегулирования на Донбассе пришла очередь России выполнять обязательства. По его словам, украинская сторона выполнила все обязательства по Донбассу.