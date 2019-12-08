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Маас призвал Москву идти на встречу Украине

Новости » Политика     08.12.2019 - 08:48
Маас призвал Москву идти на встречу Украине
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Маас считает, что Германия вместе с Францией должны повлиять на Россию

Российская Федерация должна быть готова идти на встречу Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.

Как заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства, президент Украины Владимир Зеленский после трех лет застоя проявил смелость и сделал первые шаги со "всеми политическими рисками и побочными эффектами".

Маас подчеркнул, что теперь Кремль должен показать, готовность к дальнейшим договоренностям, но для этого надо еще много дипломатических усилий и терпения.

"Вместе с Францией мы также должны повлиять на Москву ... В понедельник, в первую очередь, речь пойдет о том, чтобы наконец положить конец ежедневному кровопролитию на европейской земле", - добавил он.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Европейский союз не забывать о том, что война на востоке Украины продолжается. Маас отмечал, что ситуация на Донбассе является настоящей войной перед дверью в Европу.

Кроме того, Маас заявлял, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе пришла очередь Кремля выполнять обязательства. Он добавил, что Киев выполнил все обязательства по урегулированию на Донбассе, в частности, осуществил разведения войск на линии разграничения.

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