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Маас закликав Москву йти на зустріч Україні

Новини » Політика     08.12.2019 - 08:48
Маас закликав Москву йти на зустріч Україні
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас вважає, що Німеччина разом з Францією повинні вплинути на Росію

Російська Федерація повинна бути готовою йти на зустріч Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

Як заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства, президент України Володимир Зеленський після трьох років застою проявив сміливість та зробив перші кроки з "усіма політичними ризиками та побічними ефектами".

Маас наголосив, що тепер Кремль повинен показати, готовність до подальших домовленостей, але для цього треба ще багато дипломатичних зусиль та терпіння.

"Разом із Францією ми також повинні вплинути на Москву ... У понеділок, насамперед, йтиметься про те, щоб нарешті покласти край щоденному кровопролиттю на європейській землі", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав Європейський союз не забувати про те, що війна на сході України триває. Маас зазначав, що ситуація на Донбасі є справжньою війною перед дверима в Європу.

Крім того, Маас заявляв, що в питанні врегулювання ситуації на Донбасі прийшла черга Кремля виконувати зобов'язання. Він додав, що Київ виконав всі зобов'язання щодо врегулювання на Донбасі, зокрема, здійснив розведення військ на лінії розмежування.

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