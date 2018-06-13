Маас призвал ЕС к жесткой реакции на пересечение США "красных линий"

По словам министра, европейцы должны "действовать как сознательный противовес"

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз к жесткой реакции на пересечение Соединенными Штатами Америки (США) "красных линий". Об этом сообщает Reuters.

Так, Маас назвал выход США из Парижского климатического соглашения, выход из ядерной сделки с Ираном, угрозы санкций против европейских партнеров и протекционизм вызовами, выдвинутыми американской администрацией.

"Мы, европейцы, должны действовать как сознательный противовес, когда США пересекают "красные линии". Там, где правительство США агрессивно ставит под сомнение наши ценности и интересы, Европа должна реагировать более твердо", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила в поддержку решения ЕС ввести контрмеры из-за пошлин США, которые Штаты ввели на алюминий и сталь из Европы.