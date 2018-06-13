Маас закликав ЄС до жорсткої реакції на перетин США "червоних ліній"

За словами міністра, європейці повинні "діяти як свідома противага"

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав Європейський союз до жорсткої реакції на перетин Сполученими Штатами Америки (США) "червоних ліній". Про це повідомляє Reuters.

Так, Маас назвав вихід США з Паризького кліматичної угоди, вихід з ядерної угоди з Іраном, загрози санкцій проти європейських партнерів і протекціонізм викликами, висунутими американською адміністрацією.

"Ми, європейці, повинні діяти як свідома противага, коли США перетинають" червоні лінії ". Там, де уряд США агресивно ставить під сумнів наші цінності і інтереси, Європа повинна реагувати більш твердо", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на підтримку рішення ЄС ввести контрзаходи через мита США, які Штати ввели на алюміній і сталь із Європи.