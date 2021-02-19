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Маас: приоритетом Германии является завершение "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал завершение строительства газопровода "Северный поток-2" приоритетом Берлина. Такое заявление он сделал сегодня перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет Handelsblatt.

Глава немецкого МИД отметил, что "Северный поток-2" является одним из самых сложных вопросов.

"Главный приоритет - создать условия для завершения этого газопровода. Фактически мы сказали все по этому вопросу", - подчеркнул он.

Газопровод "Северный поток-2" является российским проектом. Газопровод должен соединить газотранспортные системы России и Германии через Балтийское море.

Этот газопровод станет альтернативным путем поставки российского газа в Европу в обход территории Украины. Из-за "Северного потока-2" украинский бюджет может потерять миллиарды долларов, которые он получает от транзита газа в ЕС.

Напомним, до этого Маас говорил, что отказ Германии от "Северного потока-2" подтолкнет Россию к Китаю. Это же, по его словам, касается и идеи "отделения" Европы от Китая.

Кроме того, в российском МИД подчеркивали, что вопрос статуса "Северного потока-2" закрыт для тех, кто уважает закон. Лавров заявил, что легальность газопровода была признана Евросоюзом.

Добавим, украинская разведка заявила, что Москва хочет завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня. В этот день отмечается День России.

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Новости Украины ГерманияХайко МаасСеверный поток-2
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