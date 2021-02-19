Маас: пріоритетом Німеччини є завершення "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" пріоритетом Берліну. Таку заяву він зробив сьогодні перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це пише Handelsblatt .

Глава німецького МЗС зазначив, що "Північний потік-2" є одним з найскладніших питань.

"Головний пріоритет - створити умови для завершення цього газопроводу. Фактично ми сказали все шодо цього питання", - наголосив він.

Газопровід "Північний потік-2" є російським проектом. Газопровід має з'єднати газотранспортні системи Росії та Німеччини через Балтійське море.

Цей газопровід стане альтернативним шляхом постачання російського газу в Європу в обхід території України. Через "Північний потік-2" український бюджет може втратити мільярди доларів, які він отримує від транзиту газу в ЄС.