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Маас: пріоритетом Німеччини є завершення "Північного потоку-2"

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 19 лютого 2021 18:50
Маас: пріоритетом Німеччини є завершення "Північного потоку-2" Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" пріоритетом Берліну. Таку заяву він зробив сьогодні перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це пише Handelsblatt.

Глава німецького МЗС зазначив, що "Північний потік-2" є одним з найскладніших питань.

"Головний пріоритет - створити умови для завершення цього газопроводу. Фактично ми сказали все шодо цього питання", - наголосив він.

Газопровід "Північний потік-2" є російським проектом. Газопровід має з'єднати газотранспортні системи Росії та Німеччини через Балтійське море.

Цей газопровід стане альтернативним шляхом постачання російського газу в Європу в обхід території України. Через "Північний потік-2" український бюджет може втратити мільярди доларів, які він отримує від транзиту газу в ЄС.

Нагадаємо, до цього Маас говорив, що відмова Німеччини від "Північного потоку-2" підштовхне Росію до Китаю. Це ж саме, за його словами, стосується й ідеї "відділення" Європи від Китаю.

Крім того, в російському МЗС наголошували, що питання статусу "Північного потоку-2" закрите для тих, хто поважає закон. Лавров заявив, що легальність газопроводу була визнана Євросоюзом.

Додамо, українська розвідка заявила, що Москва хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня. Цього дня відзначається День Росії.

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