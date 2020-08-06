Маас предостерег от нового раунда гонки ядерных вооружений

В канун 75-й годовщины со дня атомной бомбардировки японского города Хиросима, осуществленной США в 1945 году, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас предостерег от нового раунда гонки ядерных вооружений. Он отметил, что новые технологии провоцируют дисбаланс в мире.

Об этом пишет DW.

По его словам, сегодня Северная Корея посредством возможных разработок ядерного оружия бросает вызов всему мировому сообществу. В связи с этим ощущается необходимость "нового импульса к контролю над вооружениями и ядерному разоружению".

"Ядерное разоружение застопорилось. Новые технологии приводят к опасным дисбалансам. Мир никогда не должен забывать о том, что случилось в Хиросиме, и несколько дней спустя - в Нагасаки, и почему это произошло", - сказал Маас.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки надеются на соглашение с Российской Федерацией и Китаем об ограничении всех ядерных вооружений.

РБК-Украина писало, что министры обороны государств НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.