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Маас підтвердив відмову США від санкцій проти керівництва " Північного потоку-2"

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Берлін, Середа 19 травня 2021 18:12
Маас підтвердив відмову США від санкцій проти керівництва " Північного потоку-2" Фото: міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти " Північний потік-2". Зокрема, проти глави компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.

Про це повідомляє Reuters.

"Існує президентська відмова щодо компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини", - заявив Маас.

Нагадаємо, вчора портал Axios писав, що відмова від санкцій може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

При цьому в Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

"Мова йде поки про знеособлені публікації, тому це навряд чи все ж можна сприймати як сигнал. Хоча сам факт появи саме таких публікацій сам по собі досить позитивний",-заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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