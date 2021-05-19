Маас підтвердив відмову США від санкцій проти керівництва " Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти " Північний потік-2" . Зокрема, проти глави компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.

"Існує президентська відмова щодо компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини", - заявив Маас.

Нагадаємо, вчора портал Axios писав, що відмова від санкцій може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

При цьому в Кремлі позитивно сприйняли цю інформацію.

"Мова йде поки про знеособлені публікації, тому це навряд чи все ж можна сприймати як сигнал. Хоча сам факт появи саме таких публікацій сам по собі досить позитивний",-заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.