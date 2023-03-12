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У лютому зменшився рівень розрахунків перед "зеленою" генерацією, - ЄУЕА

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Неділя 12 березня 2023 19:02
У лютому зменшився рівень розрахунків перед "зеленою" генерацією, - ЄУЕА Фото: у лютому зменшився рівень розрахунків перед "зеленою" генерацією (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

З початку 2023 року інвестори в "зелену" енергетику отримали 3,3 млрд гривень коштів за вироблену ними електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА).

"У січні ДП "Гарантований покупець" здійснило виплати виробникам з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) на рівні 91% за "зеленим" тарифом. Однак у лютому цей рівень знизився до 54,5%", - йдеться в ньому.

В ЄУЕА зазначили, що з початку 2023 року виробникам електроенергії з ВДЕ було перераховано 3,3 млрд грн.

Тоді як станом на кінець лютого борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" становить 14,1 млрд грн.

Нагадаємо, держпідприємство "Гарантований покупець" не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину виробленої у 2022 році електрики.

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