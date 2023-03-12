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В феврале уменьшился уровень расчетов перед "зеленой" генерацией, - ЕУЭА

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Воскресенье 12 марта 2023 19:02
В феврале уменьшился уровень расчетов перед "зеленой" генерацией, - ЕУЭА Фото: в феврале уменьшился уровень расчетов перед "зеленой" генерацией (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

С начала 2023 года инвесторы в "зеленую" энергетику получили 3,3 млрд гривен средств за производимую ими электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА).

"В январе ГП "Гарантированный покупатель" произвело выплаты производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на уровне 91% по "зеленому" тарифу. Однако в феврале этот уровень снизился до 54,5%", - говорится в нем.

В ЕУЭА отметили, что с начала 2023 года производителям электроэнергии из ВИЭ было перечислено 3,3 млрд. грн.

В то время как по состоянию на конец февраля долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составляет 14,1 млрд грн.

Напомним, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества.

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