В феврале уменьшился уровень расчетов перед "зеленой" генерацией, - ЕУЭА

С начала 2023 года инвесторы в "зеленую" энергетику получили 3,3 млрд гривен средств за производимую ими электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА).

"В январе ГП "Гарантированный покупатель" произвело выплаты производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на уровне 91% по "зеленому" тарифу. Однако в феврале этот уровень снизился до 54,5%", - говорится в нем.

В ЕУЭА отметили, что с начала 2023 года производителям электроэнергии из ВИЭ было перечислено 3,3 млрд. грн.

В то время как по состоянию на конец февраля долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составляет 14,1 млрд грн.

Напомним, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества.