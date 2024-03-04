UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У лютому енергетики повернули світло 426 тисячам родин, що були без електрики через обстріли, - ДТЕК

Фото: у лютому енергетики повернули світло 426 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У лютому енергетики ДТЕК повернули світло 426 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Наразі окупанти активізували обстріли Дніпропетровщини, особливо півдня регіону, наближеного до зони бойових дій. Тут за місяць енергетикам вдалося повернути світло для 226 тисяч родин, що були без електроенергії через пошкоджені обстрілами лінії та енергоб’єкти. 

Також тривають важкі бої на Донеччині, де постійно знеструмлюється електрообладнання через активні бойові дії. За лютий енергетикам вдалося відновити електропостачання для майже 190 тисяч родин жителів прифронтового регіону. 

Окрім того, у лютому через атаку були знеструмлення у Києві. Однак енергетики швидко полагодили пошкоджені енергооб’єкти та повернули світло понад 10 тис. родин.

"Наші фахівці вже понад два роки працюють в умовах підвищеної небезпеки та відновлюють мережі, зруйновані через ворожі атаки. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року енергетики повернули світло вже понад 11 мільйонам родин. Наш найперший пріоритет - забезпечити клієнтів світлом в найкоротші терміни. Енергетики стають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - наголосив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко. 

Нагадаємо, за перший місяць 2024 року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія