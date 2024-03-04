У лютому енергетики повернули світло 426 тисячам родин, що були без електрики через обстріли, - ДТЕК

Наразі окупанти активізували обстріли Дніпропетровщини, особливо півдня регіону, наближеного до зони бойових дій. Тут за місяць енергетикам вдалося повернути світло для 226 тисяч родин, що були без електроенергії через пошкоджені обстрілами лінії та енергоб’єкти.

Також тривають важкі бої на Донеччині, де постійно знеструмлюється електрообладнання через активні бойові дії. За лютий енергетикам вдалося відновити електропостачання для майже 190 тисяч родин жителів прифронтового регіону.

Окрім того, у лютому через атаку були знеструмлення у Києві. Однак енергетики швидко полагодили пошкоджені енергооб’єкти та повернули світло понад 10 тис. родин.

"Наші фахівці вже понад два роки працюють в умовах підвищеної небезпеки та відновлюють мережі, зруйновані через ворожі атаки. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року енергетики повернули світло вже понад 11 мільйонам родин. Наш найперший пріоритет - забезпечити клієнтів світлом в найкоротші терміни. Енергетики стають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - наголосив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за перший місяць 2024 року енергетики ДТЕК Мережі повернули світло майже 713 тисячам родин, що були без електроенергії через обстріли у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.