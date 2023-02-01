Лютий розпочнеться зі снігу. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Погода в Україні

Вдень передбачається +1...+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу.

Погода в Києві

"У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця - шановні водії, дуже обережно!" - написала вона.

Вітер у столиці буде рвучким, з північного заходу, вдень 0..+2 градуси.