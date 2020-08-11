Люстрация и компенсации жителям ОРДЛО: что заложено в концепцию переходного правосудия

Фото: Антон Кориневич (president.gov.ua)

Для выплаты компенсаций предлагается создание фонда

Концепция переходного правосудия предусматривает люстрацию для "чиновников" оккупированных украинских территорий. Также в документы прописаны и компенсации жителям ОРДЛО и Крыма.

Об этом сказано в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

Отмечается, что люстрация предусмотрена для лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов.

Таким образом после прихода украинской власти на эти территории коллаборанты определенное время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти.

Автор концепции, глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич отметил, что важным элементом переходного правосудия являются и выплаты компенсаций гражданскому населению за нанесенный в ходе войны ущерб.

В документе прописано создание некого фонда, который и займется выплатами.

Кориневич объясняет, что на данный момент взыскать эти деньги со страны-агрессора достаточно проблематично. Однако в дальнейшем, уверен представитель президента, эти средства можно будет вытребовать с России в порядке регресса. То есть лицо, возместившее ущерб взамен лица, его причинившего, будет иметь право требовать вернуть свои деньги.

"Пока мы не можем взыскать эти деньги с России, Украина может осуществлять эти выплаты при участии международных партнеров", - предположил Кориневич.

Напомним, Кориневич заявил, что 95% жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания, и им не стоит бояться прихода украинской власти.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.