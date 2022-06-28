"Люксоптика" оказывает благотворительную помощь лекарствами на 15 млн грн медицинским учреждениям Харькова

Всеукраинская сеть оптик "Люксоптика" предоставляет городской клинической многопрофильной больнице №17 и городской поликлинике №22 Харькова лекарственные средства стоимостью почти 15 млн гривен. "Люксоптика" предоставляет помощь по запросу Харьковской военной гражданской администрации.

Учреждения здравоохранения Харькова, которым доставляют благотворительную помощь, будут распределять лекарственные средства среди других больниц и поликлиник Харькова, учитывая потребности учреждений.

"Компания - со своей страной и со своими людьми. С первых дней полномасштабного вторжения России мы начали программу социальной помощи военным - передаем контактные линзы, очки, проверяем зрение. Почему Харьков? Этот регион на передовой, и там есть много как гражданских, так и военных, нуждающихся в помощи. А еще наша компания родом из Харькова. Там была открыта первая "Люксоптика", большинство нашего топменеджмента - харьковчане. Доставку помощи согласовали с мэром Харькова. Благодаря фармацевтической компании "Дарница", у которых закупили основную партию лекарств, дополнительную часть лекарств мы получили бесплатно - в качестве скидки от компании. За это очень благодарны нашим партнерам", - рассказывает CEO компании Алексей Свистун.

Игорь Терехов, городской голова Харькова поблагодарил за то, что компания направляет помощь для харьковчан и наших военных, и за слаженное сотрудничество. А также за то, что грузы доставляют, несмотря на непрерывные обстрелы и опасности в городе.

Напомним, в период с 1 марта по 31 мая, "Люксоптика" бесплатно предоставила ВСУ:

35 404 контактных линз и растворов,

9 511 оптических линз и оправ,

2 000 баллистических очков,

1 043 других товаров для зрения.

3 923 военным компания бесплатно проверила зрение и продолжает это делать.

Чтобы проверить зрение бесплатно, нужно зайти в "Люксоптики". Для максимального удобства стоит записаться к офтальмологу заблаговременно по ссылке.

Чтобы получить контактные линзы или очки, можно обратиться через волонтерские организации или непосредственно по телефонам:

Подробности - по ссылке.