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В Люксембурге предложили провести референдум по членству Венгрии в ЕС

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предложил провести референдум по членству Венгрии в Евросоюзе. Таким заявлением он ответил на решение премьер-министра Венгрии провести референдум по анти-ЛГБТ закону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство RND.

"Вам стоит провести референдум в Евросоюзе о том, хотите ли вы терпеть (венгерского премьера - ред.) Орбана в ЕС", - сказал Ассельборн.

Глава люксембургского министерства выразил уверенность в том, что результатом этого референдума было бы решительное "нет".

Сейчас в масштабах Европейского союза нет инструментов для проведения референдума.

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референдумЕвросоюзВенгрияЛюксембург