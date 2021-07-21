В Люксембурге предложили провести референдум по членству Венгрии в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предложил провести референдум по членству Венгрии в Евросоюзе. Таким заявлением он ответил на решение премьер-министра Венгрии провести референдум по анти-ЛГБТ закону .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство RND .

"Вам стоит провести референдум в Евросоюзе о том, хотите ли вы терпеть (венгерского премьера - ред.) Орбана в ЕС", - сказал Ассельборн.

Глава люксембургского министерства выразил уверенность в том, что результатом этого референдума было бы решительное "нет".

Сейчас в масштабах Европейского союза нет инструментов для проведения референдума.