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В Люксембурзі запропонували провести референдум щодо членства Угорщини в ЄС

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Люксембурга Жан Ассельборн запропонував провести референдум щодо членства Угорщини в Євросоюзі. Такою заявою він відповів на рішення прем'єр-міністра Угорщини провести референдум щодо анти-ЛГБТ закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство RND.

"Вам варто провести референдум в Євросоюзі про те, чи хочете ви терпіти (угорського прем'єра - ред.) Орбана в ЄС", - сказав Ассельборн.

Глава люксембурзького міністерства висловив впевненість в тому, що результатом цього референдуму було б рішуче "ні".

Наразі в масштабах Європейського союзу немає інструментів для проведення референдуму.

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референдумЕвросоюзУгорщинаЛюксембург