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Люксембург заморозив активи Росії на 2,5 млрд євро

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Вівторок 29 березня 2022 22:48
Люксембург заморозив активи Росії на 2,5 млрд євро Фото: міністр фінансів Люксембургу Юріко Бакес (twitter.com/MinFinLux)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках санкцій ЄС проти Російської Федерації, Люксембург заморозив активи країни-окупанта. Сума активів складає 2,5 млрд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства фінансів Люксембургу.

"Міністр Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу реалізації санкцій ЄС проти Росії у Люксембурзі. На сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 млрд євро", - пише пресслужбу міністерства.

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Люксембург Російська Федерація
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