Люксембург - Украина: прогноз букмекеров

Фото: Люксембург - Украина (facebook.com/UaNationalFootball)

Специалисты считают фаворитами подопечных Шевченко

Сборная Украины в гостях у команды Люксембурга проведет второй матч отбора на Евро-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на ТРК "Украина" и "Футбол 1". На старте отбора команда Шевченко не проиграла действующему чемпиону Европы.

25 марта 21:45

Люксембург, стадион "Жози Бартель"

В матче 25 марта 2019 года сборная Украины тоже является фаворитом. Аналитики из Bet365 в победу Люксембурга верит еще меньше - 10, победа Украины - 1,40, ничья - 4,75.

Британский букмекер William Hill солидарен со своими вышеупомянутыми коллегами и дает на победу люксембуржцев коэффициент 10. Успех украинской команды расценивается в 1,36. Ничья вероятна с показателем 4,40.

Напомним, второй поединок национальной комнады Украины в отборе к Евро-2020 против команды Люксембурга будет судить финская бригада арбитров.