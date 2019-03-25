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Люксембург - Україна: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    25.03.2019 - 17:50
Люксембург - Україна: прогноз букмекерів
Фото: Люксембург - Україна (facebook.com/UaNationalFootball)

Фахівці вважають фаворитами підопічних Шевченка

Збірна України в гостях у команди Люксембургу проведе другий матч відбору на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на ТРК "Україна" і "Футбол 1". На старті відбору команда Шевченка не програла чинному чемпіону Європи.

25 березня 21:45
Люксембург, стадіон "Жозі Бартель"

 

У матчі 25 березня 2019 року збірна України теж є фаворитом. Аналітики з Bet365 в перемогу Люксембургу вірить ще менше - 10, перемога України - 1,40, нічия - 4,75.

Британський букмекер William Hill солідарний зі своїми вищезгаданими колегами і дає на перемогу люксембуржців коефіцієнт 10. Успіх української команди розцінюється в 1,36. Нічия імовірна з показником 4,40.

Нагадаємо, другий поєдинок національної комнади України у відборі до Євро-2020 проти команди Люксембургу судитиме фінська бригада арбітрів.

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