Люксембург - Україна: прогноз букмекерів

Фото: Люксембург - Україна (facebook.com/UaNationalFootball)

Фахівці вважають фаворитами підопічних Шевченка

Збірна України в гостях у команди Люксембургу проведе другий матч відбору на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на ТРК "Україна" і "Футбол 1". На старті відбору команда Шевченка не програла чинному чемпіону Європи.

25 березня 21:45

Люксембург, стадіон "Жозі Бартель"

У матчі 25 березня 2019 року збірна України теж є фаворитом. Аналітики з Bet365 в перемогу Люксембургу вірить ще менше - 10, перемога України - 1,40, нічия - 4,75.

Британський букмекер William Hill солідарний зі своїми вищезгаданими колегами і дає на перемогу люксембуржців коефіцієнт 10. Успіх української команди розцінюється в 1,36. Нічия імовірна з показником 4,40.

Нагадаємо, другий поєдинок національної комнади України у відборі до Євро-2020 проти команди Люксембургу судитиме фінська бригада арбітрів.