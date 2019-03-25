Люксембург - Украина: анонс матча

Фото: Люксембург - Украина (facebook.com/UaNationalFootball)

Готовимся ко второму поединку отбора на Евро-2020

Сборные Люксембурга и Украины встретятся во втором раунде квалификации на Евро-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на ТРК "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры считают "сине-желтых" безоговорочными фаворитами матча. На старте отбора команда Шевченко не проиграла действующему чемпиону Европы.

25 марта 21:45

Люксембург, стадион "Жози Бартель"

Сборная Украины удачно начала европейскую квалификацию, не пропустив в гостях от действующего чемпиона континента. Команда Шевченко проявила максимальную самоотдачу, хотя преимущество все равно было у португальцев. Под сумасшедшим прессингом соперника "сине-желтые" здорово комбинировали, действовали смело, рискованно и, что важнее всего, эффективно. Но этой ничьей не было бы, не сыграй Пятов безупречно.

После ничьей в Лиссабоне сборная Украины на выезде будет противостоять команде Люксембурга, которая создала настоящую сенсацию в своем первом матче. Команда Люка Хольца переиграла сборную Литвы со счетом 2:1 и вышла в лидеры группы.

Украина и Люксембург трижды в своей истории пересекались между собой, и все три раза украинские футболисты обыгрывал соперника со счетом 3:0. В 2006 году был товарищеский матч, а в 2014 и 2015 годах - квалификационные поединки к чемпионату Европы 2016.

У Люксембурга нет потерь перед игрой. А вот расположение национальной сборной Украины после игры с Португалией покинули Виктор Коваленко, Владимир Шепелев, Марлос и Артем Кравец. После этого матча Шевченко обещал провести ротацию состава.

Ориентировочные составы:

Украина: Бойко, Бурда, Шабанов, Соболь, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Мораес

Люксембург: Морис, Шано, Родригес, Жерсон, Мартинс, Бенси, В.Тилль, Карлсон, О.Тилль, Мартинш, Янс