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Люксембург - Україна: анонс матчу

Новини » Спорт    25.03.2019 - 12:00
Люксембург - Україна: анонс матчу
Фото: Люксембург - Україна (facebook.com/UaNationalFootball)

Готуємося до другого поєдинку відбору на Євро-2020

Збірні Люксембургу та України зустрінуться у другому раунді кваліфікації на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на ТРК "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають "синьо-жовтих" беззаперечними фаворитами матчу. На старті відбору команда Шевченка не програла чинному чемпіону Європи.

25 березня 21:45
Люксембург, стадіон "Жозі Бартель"

 

Збірна України вдало розпочала Європейську кваліфікацію, не пропустивши в гостях від чинного чемпіона континенту. Команда Шевченко проявила максимальну самовіддачу, хоча перевага все одно було у португальців. Під божевільним пресингом суперника "синьо-жовті" здорово комбінували, діяли сміливо, ризиковано і, що найважливіше, ефективно. Але цієї нічиєї не було б, не зіграй Пятов бездоганно.

Після нічиєї в Лісабоні збірна України на виїзді протистоятиме команді Люксембургу, яка створила справжню сенсацію у своєму першому матчі. Команда Люка Хольца переграла збірну Литви з рахунком 2:1 і вийшла в лідери групи.

Україна і Люксембург тричі в своїй історії перетиналися між собою, і всі три рази українські футболісти обігравав суперника з рахунком 3:0. У 2006 році був товариський матч, а в 2014 і 2015 роках - кваліфікаційні поєдинки до чемпіонату Європи 2016.

Розташування національної збірної України після гри з Португалією покинули Віктор Коваленко, Володимир Шепелєв, Марлос і Артем Кравець. Водночас у Люксембургу немає втрат перед грою.

У Люксембургу немає втрат перед грою. А ось розташування національної збірної України після гри з Португалією покинули Віктор Коваленко, Володимир Шепелєв, Марлос і Артем Кравець. Після цього матчу Шевченко обіцяв провести ротацію складу.

Орієнтовні склади:

Україна: Бойко, Бурда, Шабанов, Соболь, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Коноплянка, Циганков, Зінченко, Мораес

Люксембург: Моріс, Шано, Родрігес, Жерсон, Мартінс, Бенсі, В.Тілль, Карлсон, О.Тілль, Мартінш, Янс

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