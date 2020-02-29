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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Новости » Транспорт     29.02.2020 - 11:12
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Иллюстративное фото (cfts.org.ua)

Таким образом правительство пытается уменьшить загруженность дорог

Правительство Люксембурга первым внедрило бесплатную сеть общественного транспорта. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что таким образом правительство пытается уменьшить загруженность дорог.

Общественный транспорт стал бесплатным с субботы 29 февраля.

Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться исключительно за счет налогоплательщиков.

Напомним, в КГГА предупредили о резком росте цен на парковку в столице. Тариф за парковку в центральной части Киева планируют увеличить до 50 гривен за час.

В ведомстве отметили, что это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

РБК-Украина писало, что в Киеве в общественном транспорте ежедневно проводят дезинфекцию для предотвращения заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

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