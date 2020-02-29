Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом

Ілюстративне фото (cfts.org.ua)

Таким чином уряд намагається зменшити завантаженість доріг

Уряд Люксембургу першим впровадив безкоштовну мережу громадського транспорту. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що таким чином уряд намагається зменшити завантаженість доріг.

Громадський транспорт став безкоштовним з суботи 29 лютого.

Для поїздки на автобусі, трамваї або поїзді більше не треба буде купувати квиток: буде достатньо мати при собі посвідчення особи державного зразка. Тим часом, відзначається, що в поїздах все ж залишиться перший клас, місця в якому будуть платними.

Забезпечення роботи громадського транспорту в Люксембурзі буде здійснюватися виключно за рахунок платників податків.

Нагадаємо, у КМДА попередили про різке зростання цін на парковку у столиці. Тариф за парковку у центральній частині Києва планують збільшити до 50 гривень за годину.

У відомстві зазначили, що це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто неподалік від метро та пересуватися містом на громадському транспорті.

Також РБК-Україна писало, що у Києві в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію для запобігання захворювання грипом і гострими респіраторними захворюваннями.