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Люксембург предоставил Украине 250 млн евро помощи

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Киев, Вторник 08 марта 2022 13:18
Люксембург предоставил Украине 250 млн евро помощи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Люксембург предоставил Украине 250 млн евро финансовой помощи. Президент Владимир Зеленский заявил об этом по итогам телефонного разговора с премьер-министром страны Ксавье Бетелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"О величии страны свидетельствуют ее действия. Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за 250 млн евро помощи, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев. Обсудили следующие шаги Украины на пути в ЕС", - написал Зеленский.

Напомним, Британия предоставит Украине 100 млн долларов через Всемирный банк.

Напомним, ранее стало известно о подготовке Международным валютным фондом экстренной помощи Украине.

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