Люксембург открылся для украинцев: условия въезда

Власти Люксембурга разрешили въезд украинцам с любой целью. Для посещения страны потребуется предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса либо отрицательный COVID-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.

Отметим, въезд украинцам на территорию Люксембурга разрешен при соблюдении нескольких условий. В частности, владельцам биометрических загранпаспортов гражданина Украины, срок действия которых не превышает 6 месяцев. Также потребуется предоставить следующие документы:

подтвердить цель поездки;

финансовую состоятельность;

полис медицинского страхования, который признается в странах ЕС.

Кроме того, перед посадкой в самолет потребуется предоставить один из сертификатов: