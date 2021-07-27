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Люксембург відкрився для українців: умови в'їзду

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 22:26
Люксембург відкрився для українців: умови в'їзду Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний COVID-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав Кулеба.

Зазначимо, в'їзд українцям на територію Люксембургу дозволений при дотриманні декількох умов. Зокрема, власникам біометричних закордонних паспортів громадянина України, термін дії яких не перевищує 6 місяців. Також буде потрібно надати наступні документи:

  • підтвердити мету поїздки;
  • фінансову спроможність;
  • поліс медичного страхування, який визнається в країнах ЄС.

Крім того, перед посадкою в літак потрібно надати один з сертифікатів:

  • про щеплення від коронавірусу вакцинами, визнаними в ЄС, - AstraZeneca , BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna, (повністю вакцинованою людина вважається після 14 днів з дати другого уколу);
  • довідку про одужання, що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус і не потребує карантину;
  • негативний тест на коронавірус в електронному або паперовому вигляді, який зроблений не пізніше 72 годин до моменту вильоту літака.

Нагадаємо, 26 липня відразу три країни Євросоюзу відкрилися для українських туристів - Фінляндія, Швеція та Португалія.

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туризм Люксембург Дмитро Кулеба
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