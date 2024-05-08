Люк, кондиціонер чи відкриті вікна: як економніше налаштувати мікроклімат у салоні авто

Свіжих машин на українських автошляхах побільшало, але це не значить, що громадяни тепер їздять влітку з більшим комфортом: на більшості авто в спеку все також відкриті вікна. У чому феномен автомобільного мікроклімату?
Про те, як вигідніше облаштувати мікроклімат в салоні авто теплої пори року читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань AutoBild, Motor та Autocar.
Здавалося б, у чому проблема – в кожній сучасній машині є кондиціонер, тисни кнопку чи виставляй градуси і насолоджуйся прохолодою. Але ж якби все було так просто! З суто технічних причин підтримувати кондиціонер у робочому стані дуже недешево, особливо якщо йдеться про автомобіль високого класу та ще й у підтоптаному стані. Тому і доводиться говорити про альтернативні варіанти, типові взагалі-то для середини минулого століття.
Здавалося б, найпростіший варіант хоч якось розігнати спеку в салоні – відкрити бодай одне чи два вікна. Користь від такого ходу очевидна, проте мінусів – цілий перелік.
Відкриті вікна, це:
Сучасний – і штатний! – люк в даху відрізняється від відкритого вікна у кращий бік. Адже в більшості випадків цей девайс облаштовано з урахуванням аеродинаміки, з захисною сіткою- екраном та без виступаючого канта. Одне слово, власникам машин з люком влітку можуть позаздрити інші колеги-водії, бо з відкритим люком:
Ми не скажемо, що люк геть замінює кондиціонер, але їхати з ним комфортніше, ніж з повністю відкритим вікном. При тому споживання пального він теж збільшує, адже знаходиться у приблизно тій самій зоні збільшеного тиску на кузові, що і передні вікна.
Те, що справний кондиціонер, у складі клімат-контролю чи самостійний, знижує температуру в салоні до цілком комфортної, зрозуміло. Але недоліки в нього теж є:
Акцентуємо вашу увагу, що кондиціонер потребує додаткових порцій пального на будь-якій швидкості, а не тільки на заміській трасі. Більше того, споживання дужче зростає під час прискорень і менше – при рівномірному русі на одних обертах.
Щодо витрати пального можна сказати більше. З одного боку, у кожної моделі автомобіля свої нюанси аеродинаміки, і певно, що вплив відкритих вікон на обтічність буде різним. З іншого, автожурналісти rbc.ua свого часу проводили кілька імпровізованих тестувань.
Ми порівнювали в однакових умовах витрату пального (за штатним борткомп’ютером) при увімкненому "на мінімум" кондиціонері і при відкритому наполовину правому передньому вікні. На кількох автомобілях В- та С-класу в обох випадках цифри були співрозмірні – на швидкості 90 км/год приріст апетиту складав порядку 0,7 – 0,9 л/100 км.
Але повторимося, що не претендуємо тут на абсолютно достеменне дослідження. Це був всього лише журналістський експеримент без серйозної інструментальної бази.
Краще кондиціонера немає способу охолодити салон машини у спеку. Але якщо він несправний чи коли треба зекономити пальне, у міському режимі його часто може замінити відкрите вікно чи люк. А от при швидкому русі по трасі з вікнами і люками слід бути обережним. Так, відремонтувати "клімат" буває дуже дорого, але агітуючи за його справність, нагадаємо його другий плюс: у вологу погоду кондиціонер є суперефективним засобом для миттєвого очищення вікон від запотівання. А це вже не просто комфорт, а й безпека руху.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало які автомобільні фари краще світять та чому.