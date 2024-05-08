Люк, кондиционер или открытые окна: как экономнее настроить микроклимат в салоне авто

Свежих машин на украинских дорогах стало больше, но это не значит, что граждане теперь ездят летом с большим комфортом: на большинстве авто в жару все также открыты окна. В чем парадокс автомобильного микроклимата?
О том, как выгоднее обустроить микроклимат в салоне авто в теплое время года, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild, Motor и Autocar.
Казалось бы, в чем проблема – в каждой современной машине есть кондиционер, жми кнопку или выставляй градусы и наслаждайся прохладой? Но если бы все было так просто! По чисто техническим причинам поддерживать кондиционер в рабочем состоянии очень недешево, особенно если речь идет об автомобиле высокого класса и еще в потрёпанном состоянии. Поэтому и приходится говорить об альтернативных вариантах, типичных вообще-то для середины прошлого века.
Казалось бы, самый простой вариант хоть как-то разогнать жару в салоне – открыть одно или два окна. Польза от такого хода очевидна, однако минусов – целый перечень.
Наконец, следует понимать, что окна могут эффективно проветрить салон после стоянки на солнце, но не могут значительно снизить температуру относительно уличной. Они ведь запускают в машину не что иное, как горячий уличный воздух.
Современный – и штатный! – люк в крыше отличается от открытого окна в лучшую сторону. Ведь в большинстве случаев этот девайс обустроен с учетом аэродинамики, с защитной сеткой-экраном и без выступающего канта. Словом, владельцам машин с люком летом могут позавидовать другие коллеги-водители, потому что с открытым люком:
Мы не скажем, что люк заменяет кондиционер, но ехать с ним комфортнее, чем с полностью открытым окном. При этом потребление горючего он тоже увеличивает, ведь находится примерно в той же зоне повышенного давления на кузове, что и передние окна.
То, что исправный кондиционер, в составе климат-контроля или самостоятельный, снижает температуру в салоне до вполне комфортной, понятно. Но недостатки у него тоже есть:
Акцентируем ваше внимание, что кондиционер нуждается в дополнительных порциях горючего на любой скорости, а не только на загородной трассе. Более того, потребление больше растет во время ускорений и меньше – при равномерном движении на одних оборотах.
Относительно расхода горючего можно сказать больше. С одной стороны, у каждой модели автомобиля свои нюансы аэродинамики, и вероятно, что влияние открытых окон на обтекаемость будет разным. С другой стороны, автожурналисты rbc.ua в свое время проводили несколько импровизированных тестирований.
Опираясь на штатный борткомпьютер, мы сравнивали в одинаковых условиях расход горючего при включенном "на минимум" кондиционере и при открытом наполовину правом переднем окне. На нескольких автомобилях В- и С-класса в обоих случаях цифры соразмерны – на скорости 90 км/ч прирост аппетита составлял порядка 0,7 – 0,9 л/100 км.
Но повторимся, что не претендуем здесь на совершенно достоверное исследование. Это был всего-навсего журналистский эксперимент без серьезной инструментальной базы.
Лучше кондиционера нет способа охладить салон машины в жару. Но если он неисправный или когда нужно сэкономить горючее, в городском режиме его часто может заменить открытое окно или люк. А вот при быстром движении по трассе с окнами и люками следует соблюдать осторожность. Да, отремонтировать кондей бывает очень дорого, но агитируя за его исправность, напомним его второй плюс: во влажную погоду кондиционер является суперэффективным средством для мгновенной очистки окон от запотевания. А это уже не просто комфорт, но и безопасность движения.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие автомобильные фары лучше светят и почему.