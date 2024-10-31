Людям в окупації погрожують не давати опалення, якщо вони не мають паспорт РФ, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, місцеві колаборанти погрожують не давати тепло тим, хто не переуклав договір з постачальниками тепла. Однак для переукладання договору треба переоформити право власності на квартиру відповідно до законів Російської Федерації, а також мати російський паспорт.

Тобто, фактично тепло можна отримали лише за наявності документа РФ.

"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт РФ, адже не визнає право української нації на існування", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав повідомляти про всіх, хто допомогає тиснути на українців та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

"Ніхто не зможе уникнути покарання: ні під час війни, ні після", - резюмував ресурс.