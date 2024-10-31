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Людям в оккупации угрожают не давать отопление, если у них нет паспорта РФ, - ЦНС

Фото: паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Жители временно оккупированных территорий могут остаться без тепла. Так будет, если у них нет паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, местные коллаборанты угрожают не давать тепло тем, кто не перезаключил договор с поставщиками тепла. Однако для перезаключения договора нужно переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами Российской Федерации, а также иметь российский паспорт.

То есть, фактически тепло можно получить только при наличии документа РФ.

"Таким образом враг в очередной раз нарушает международное гуманитарное право и заставляет украинцев получать паспорт РФ, ведь не признает право украинской нации на существование", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал сообщать всех, кто помогает давить на украинцев и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

"Никто не сможет избежать наказания: ни во время войны, ни после", - резюмировал ресурс.

Напомним, что во временно оккупированном Луганске так называемые "власти" 17 октября запустили отопительный сезон. Чиновники отчитывались о теплых батареях в школах и больницах.

Однако на деле ситуация совершенно другая. Ни в одном из социальных заведений батареи не греют, а запуск местных котельных "власти" отложили как минимум еще на три недели.

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