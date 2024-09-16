Людський капітал: як внутрішня міграція посилює окремі громади

За її словами, через війну кількість мешканців в окремих громадах зросла на 25%, що суттєво збільшує навантаження на мережу соціальних послуг - освіту, медицину, адміністративні послуги тощо. Відтак, деякі приймаючі громади ставляться до ВПО як до тимчасових мешканців. Але з точки зору розвитку громади такий підхід здебільшого неефективний.

"Нині в Україні налічується понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб, 26% з яких потребують соціального захисту. Причому йдеться не лише про вирішення їхнього житлового питання, а і про допомогу у працевлаштуванні, економічну і соціальну реінтеграцію. Ключова роль у цьому процесі саме у приймаючих громад. Деякі з них розуміють важливість створення умов для осілості переселенців на їх території, оскільки це допоможе їм збільшити податкові надходження до місцевих бюджетів і конкурентності перед іншими громадами, а деякі - ні", - наголосила Шуляк.

Вона пояснила, що значна кількість українських громад і досі ставляться до переселенців як до тимчасового явища, відтак і самі ВПО не прагнуть залишатися там надовго. І це потрібно виправляти - створювати для переселенців всі умови, щоб їм хотілося зробити нові місця свого проживання своєю домівкою. Тому саме від органів місцевого самоврядування залежатиме, чи будуть створені на їх території можливості для цього.

Майже три чверті українських територіальних громад шукають зовнішнього фінансування для своїх проєктів з відновлення, додала Шуляк, але важливо залучати для цього і внутрішні ресурси - місцеві бюджети. Саме цьому сприятиме підвищення їх конкурентності перед іншими громадами.

Парламентарка також зазначила, що у рамках другого компоненту програми Ukraine Facility, який передбачає надання Україні 50 млрд євро до 2027 року, для розбудови громад передбачено створення інвестиційного фонду у розмірі 8 млрд євро.

При цьому, у рамках першого компоненту програми на потреби відновлення напряму для громад передбачено виділення 1 млрд євро. Для отримання цих коштів Україна повинна виконати ряд умов - так званих 150 структурних маяків. Серед яких і подальший розвиток децентралізації. Але сподіватися виключно на партнерські кошти - неефективно. Лише поєднання можливостей місцевих бюджетів і фінансової допомоги партнерів будуть сприяти розвитку українських громад і створення гідних умов проживання їх мешканців.