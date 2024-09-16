Человеческий капитал: как внутренняя миграция усиливает отдельные общины

По ее словам, из-за войны количество жителей в отдельных общинах выросло на 25%, что существенно увеличивает нагрузку на сеть социальных услуг - образование, медицину, административные услуги и т.д. Следовательно, некоторые принимающие общины относятся к ВПЛ как к временным жителям. Но с точки зрения развития общины такой подход в большинстве своем неэффективен.

"В настоящее время в Украине насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. Причем речь идет не только о решении их жилищного вопроса, но и о помощи в трудоустройстве, экономической и социальной реинтеграции. Ключевая роль в этом процессе как раз у принимающих общин. Некоторые из них понимают важность создания условий для оседлости переселенцев на их территории, поскольку это поможет им увеличить налоговые поступления в местные бюджеты и конкурентность перед другими общинами, а некоторые – нет", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, что значительное количество украинских общин до сих пор относятся к переселенцам как к временному явлению, поэтому и сами ВПЛ не стремятся оставаться там надолго. И это нужно исправлять – создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.

Почти три четверти украинских территориальных общин ищут внешнее финансирование для своих проектов по восстановлению, добавила Шуляк, но важно привлекать для этого и внутренние ресурсы – местные бюджеты. Именно это будет способствовать повышению их конкурентности перед другими общинами.

Парламентарий также отметила, что в рамках второго компонента программы Ukraine Facility, предусматривающего предоставление Украине 50 млрд евро к 2027 году, для развития общин предусмотрено создание инвестиционного фонда в размере 8 млрд евро.

При этом в рамках первого компонента программы на нужды восстановления направления для общин предусмотрено выделение 1 млрд евро. Для получения этих средств Украина должна выполнить ряд условий – так называемых 150 структурных маяков. Среди них и дальнейшее развитие децентрализации. Но надеяться исключительно на партнерские средства – неэффективно. Только сочетание возможностей местных бюджетов и финансовой помощи партнеров будет способствовать развитию украинских общин и созданию достойных условий проживания их жителей.