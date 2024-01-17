Людмила Кіченок вийшла в другий раунд парного розряду Australian Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко здолала перше коло змагань у Мельбурні. Натомість Ангеліна Калініна зачохлила ракетку і в турнірі серед пар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Australian Open, 1-й раунд, парний розряд, жінки
Калініна/Шмідлова – Наварро/Шнайдер – 0:2 (5:7, 0:6)
Л. Кіченок/Остапенко – Бектас/Дей – 2:0 (6:4, 7:6)
Першою на корті разом зі словачкою Анною Кароліною Шмідловою з'явилася Калініна. Вони в двох сетах поступилися дуету американки Емми Наварро та нейтральної росіянки Діани Шнайдер. У першій партії запекла боротьба тривала до останнього, та українсько-словацька пара таки програла. Натомість у другій дивний з геополітичної точки зору дует повісив Калініній та Шмідловій "бублик" за 25 хвилин.
Зате путівку в наступний раунд завоювала головна надія України в парних змаганнях. У першому сеті ключовим став п'ятий гейм. У ньому Кіченок із Остапенко ззовні легко оформила брейк і згодом скористалися цією стратегічною перевагою на власних подачах.
У другій же партії представниці США Еміна Бектас і Кайла Дей вирішили реваншуватися. Розпочали американки з двох виграних геймів поспіль. Українка з латвійкою спробували відповісти зворотним брейком. Утім, зі ще одним набраним на подачі Кіченок із Остапенко пунктом дует Бектас-Дей повів 4:1.
Із непростого становища союз латвійки та українки вийшов із честю. Вони перевели матч у тай-брейк. А вже там досвідченіший дует тенісисток зумів дотиснути пару зі Штатів (7:3). У наступному колі Кіченок із Остапенко зустрінуться з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецкі (19 січня).
До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.
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