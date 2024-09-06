UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Людмила Кіченок виграла US Open у парному розряді

Фото: Людмила Кіченок і Єлена Остапенко підкорили Нью-Йорк (usopen.org)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко тріумфували на Відкритому чемпіонаті США, здолавши дует француженки Крістіани Младеновіч і китайської тенісистки Шуай Чжан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, фінал, парний розряд, жінки

Остапенко/Л. Кіченок – Младеновіч/Чжан – 2:0 (6:4, 6:3)

 

Українка з латвійкою стартували надпотужно. З брейком вони повели 3:0 та зосередилися на власних подачах. Младеновіч із Чжан спробували переламати хід подій під завісу сету, але Кіченок із Остапенко закрили партію ще однією взятою чужою подачею.

Французько-китайська пара спробувала перехопити ініціативу на початку другого сету. Оформивши брейк, вони повели 2:0, а потім і 3:1. Утім, поступово українська та латвійська тенісистки перехопили ініціативу та згодом вийшли вперед.

Кіченок із Остапенко двічі взяли подачі суперниць і в дев'ятому геймі вийшли подавати на матч. Вони вели 40:15, але Младеновіч і Чжан вирішили ще трохи поопиратися і відіграли 3 матчболи. Однак, із четвертої спроби латвійсько-український дует досягнув успіху.

Хто така Людмила Кіченок

Уродженка Дніпра, разом зі сестрою-близнючкою Надією почала займатися тенісом у 7 років. Спеціалізація – парний розряд і мікст.

Торік тріумфувала на Вімблдонському турнірі в дуеті з хорватом Мате Павічем. Цьогоріч у парі з Остапенко дійшла до фіналу Australian Open. Тріумф на US Open-2024 – перший на рівні мейджорів у парах. Загалом завоювала 11 парних титулів серії WTA.

Найчастіше змагається в дуеті з Надією Кіченок і Остапенко. Після Відкритого чемпіонату США підніметься в топ-5 рейтингу парного розряду.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс