Людмила Кіченок вдруге в кар'єрі відібралася в Підсумковий турнір WTA

32-річна українка та на п'ять років молодша балтійка пробилися в WTA Finals-2024. Вони тріумфували на US Open, здолавши дует французької тенісистки Крістіани Младеновіч і китаянки Шуай Чжан.

Кіченок і Остапенко можуть бронювати квитки в Ер-Ріяд. Аравійська столиця прийме Підсумковий турнір 2-9 листопада. У парному розряді сформують дві групи з чотирма дуетами в кожному. По дві пари найкращих вийдуть в 1/2 фіналу змагань.

Завдяки перемозі в Нью-Йорку Людмила Кіченок оновила національний рекорд. Вона піднялася на 5-те місце в парному рейтингу WTA. Остапенко розташувалася поруч, на 6-й сходинці.

Хто така Людмила Кіченок

Уродженка Дніпра, тенісом почала займатися у 7 років. Спеціалізація – парний розряд і мікст.

Торік тріумфувала на Вімблдонському турнірі в дуеті з хорватом Мате Павічем. Цьогоріч у парі з Остапенко дійшла до фіналу Australian Open. Тріумф на US Open-2024 – перший на рівні мейджорів у парах. Загалом завоювала 11 парних титулів серії WTA.

Найчастіше змагається в дуеті зі сестрою-близнючкою Надією Кіченок і Остапенко. На WTA Finals-2022 вийшла з латвійською тенісисткою у півфінал, але там вони програли чешкам Барборі Крейчіковій та Катеріні Сіняковій.