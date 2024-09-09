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Людмила Кіченок вдруге в кар'єрі відібралася в Підсумковий турнір WTA

Фото: Людмила Кіченок знову позмагається за титул сезону (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемога української тенісистки Людмили Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко на Відкритому чемпіонаті США гарантувала виступ дуету в Підсумковому турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TennisRank.

32-річна українка та на п'ять років молодша балтійка пробилися в WTA Finals-2024. Вони тріумфували на US Open, здолавши дует французької тенісистки Крістіани Младеновіч і китаянки Шуай Чжан.

Кіченок і Остапенко можуть бронювати квитки в Ер-Ріяд. Аравійська столиця прийме Підсумковий турнір 2-9 листопада. У парному розряді сформують дві групи з чотирма дуетами в кожному. По дві пари найкращих вийдуть в 1/2 фіналу змагань.

Завдяки перемозі в Нью-Йорку Людмила Кіченок оновила національний рекорд. Вона піднялася на 5-те місце в парному рейтингу WTA. Остапенко розташувалася поруч, на 6-й сходинці.

Хто така Людмила Кіченок

Уродженка Дніпра, тенісом почала займатися у 7 років. Спеціалізація – парний розряд і мікст.

Торік тріумфувала на Вімблдонському турнірі в дуеті з хорватом Мате Павічем. Цьогоріч у парі з Остапенко дійшла до фіналу Australian Open. Тріумф на US Open-2024 – перший на рівні мейджорів у парах. Загалом завоювала 11 парних титулів серії WTA.

Найчастіше змагається в дуеті зі сестрою-близнючкою Надією Кіченок і Остапенко. На WTA Finals-2022 вийшла з латвійською тенісисткою у півфінал, але там вони програли чешкам Барборі Крейчіковій та Катеріні Сіняковій.

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