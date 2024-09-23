Людмила Кіченок повторила рекорд України в тенісних рейтингах

Українська тенісистка Людмила Кіченок встановила новий національний рекорд у парному рейтингу та повторила найкраще досягнення серед усіх розрядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг WTA.
32-річна українка піднялася на третє місце в класифікації. Упродовж тижня вона обійшла канадку Габріелу Дабровскі та бельгійку Елізу Мертенс.
Окрім оновлення національного рекорду у парному розряді, Кіченок також повторила рекорд України в усіх світових рейтингах. Перед цим його одноосібно утримувала Еліна Світоліна. У вересні 2017 року вона піднялася на 3-тє місце в одиночному заліку Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Загалом за всю історію лише три українські тенісисти підіймалися у топ-5 світових рейтингів WTA та чоловічої ATP. У 1994 році четверте місце серед чоловіків посідав Андрій Медведєв.
Оновлений рейтинг WTA (парний розряд)
На початку сезону україна перебувала в парному рейтингу WTA на 32-му місці. У кінці січня завдяки виходу у фінал Australian Open піднялася на 15-те.
На початку вересня після перемоги на US Open стала п'ятою. Нарешті 23 вересня 2024 року ввійшла до топ-трійки тенісисток світу у парному розряді.
У сезоні-2024 Людмила Кіченок виграла три трофеї – в Істборні, Брісбені та Нью-Йорку. Це також повторення особистого рекорду за виграними турнірами впродовж року – таку ж кількість українка здобула в 2022 році.
До слова, Костюк зберегла статус першої ракетки України, а Стародубцева оновила особистий рекорд.
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