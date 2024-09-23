Людмила Киченок повторила рекорд Украины в теннисных рейтингах

Украинская теннисистка Людмила Киченок установила новый национальный рекорд в парном рейтинге и повторила рекорд среди всех разрядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг WTA .

32-летняя украинка поднялась на третье место в классификации. В течение недели она обошла канадку Габриэлу Дабровски и бельгийку Элизу Мертенс.

Кроме обновления национального рекорда в парном разряде, Киченок также повторила рекорд Украины во всех мировых рейтингах. Перед этим его единолично удерживала Элина Свитолина. В сентябре 2017 года она поднялась на 3-е место в одиночном зачете Женской теннисной ассоциации (WTA).

В целом за всю историю только три украинских теннисиста поднимались в топ-5 мировых рейтингов WTA и мужской ATP. В 1994 году четвертое место среди мужчин занимал Андрей Медведев.

Обновленный рейтинг WTA (парный разряд)

Катержина Синякова (Чехия) Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) Людмила Киченок (Украина) Габриэла Дабровски (Канада) Елена Остапенко (Латвия)

Как Киченок прогрессировала в 2024 году

В начале сезона украина находилась в парном рейтинге WTA на 32-м месте. В конце января благодаря выходу в финал Australian Open поднялась на 15-е.

В начале сентября после победы на US Open стала пятой. В конце концов, 23 сентября 2024 года вошла в топ-тройку теннисисток мира в парном разряде.

В сезоне-2024 Людмила Киченок выиграла три трофея – в Истборне, Брисбене и Нью-Йорке. Это также повторение личного рекорда по выигранным турнирам в течение года – такое же количество украинка завоевала в 2022 году.