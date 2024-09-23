Людмила Киченок повторила рекорд Украины в теннисных рейтингах
Украинская теннисистка Людмила Киченок установила новый национальный рекорд в парном рейтинге и повторила рекорд среди всех разрядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг WTA.
32-летняя украинка поднялась на третье место в классификации. В течение недели она обошла канадку Габриэлу Дабровски и бельгийку Элизу Мертенс.
Кроме обновления национального рекорда в парном разряде, Киченок также повторила рекорд Украины во всех мировых рейтингах. Перед этим его единолично удерживала Элина Свитолина. В сентябре 2017 года она поднялась на 3-е место в одиночном зачете Женской теннисной ассоциации (WTA).
В целом за всю историю только три украинских теннисиста поднимались в топ-5 мировых рейтингов WTA и мужской ATP. В 1994 году четвертое место среди мужчин занимал Андрей Медведев.
Обновленный рейтинг WTA (парный разряд)
- Катержина Синякова (Чехия)
- Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)
- Людмила Киченок (Украина)
- Габриэла Дабровски (Канада)
- Елена Остапенко (Латвия)
Как Киченок прогрессировала в 2024 году
В начале сезона украина находилась в парном рейтинге WTA на 32-м месте. В конце января благодаря выходу в финал Australian Open поднялась на 15-е.
В начале сентября после победы на US Open стала пятой. В конце концов, 23 сентября 2024 года вошла в топ-тройку теннисисток мира в парном разряде.
В сезоне-2024 Людмила Киченок выиграла три трофея – в Истборне, Брисбене и Нью-Йорке. Это также повторение личного рекорда по выигранным турнирам в течение года – такое же количество украинка завоевала в 2022 году.
К слову, Костюк сохранила статус первой ракетки Украины, а Стародубцева обновила личный рекорд.
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