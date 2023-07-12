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Людмила Киченок в паре с хорватом пробилась в финал Уимблдона в миксте

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Лондон, Среда 12 июля 2023 19:17
Людмила Киченок в паре с хорватом пробилась в финал Уимблдона в миксте Фото: Людмила Киченок выступит в финале "Гренд Слэма" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Мате Павичем пробилась в финал Уимблдонского турнира 2023 года в смешанном разряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, микст, 1/2 финала

Павич/Л. Киченок – О'Мара/Николлз – 2:1 (7:6, 4:6, 6:3)

В стартовом сете противостояния с хозяевами кортов О'Марой и Никколз хорватско-украинский дуэт поставил на свои подачи. Уверенная игра обеих пар во время "своих" розыгрышей продолжалась вплоть до одиннадцатого гейма. Но и на брейк Павича с Киченок британцы ответили обратным.

Итак, пришлось играть тай-брейк. Там соперники снова держались рядом до последнего. Развязка наступила при счете 6:6. Украинка и хорват выиграли два очка подряд и закрыли партию в свою пользу. Однако О'Мара и Никколз вскоре взяли реванш.

В середине второго сета британский дуэт взвинтил темп и с двумя брейками повел 5:2. Павич и Киченок еще пытались догнать оппонентов, взяли два гейма подряд и боролись до последнего в третьем. Однако не смогли реализовать два брейк-пойнта и уступили.

Пара хорвата и украинки зато классно начала в решающей партии. С брейком и уверенными собственными подачами они быстро создали гандикап (4:1) и сфокусировались на "домашнем задании". Павич и Киченок оказалось достаточно набрать два "своих" пункта, чтобы завоевать место в финале.

В финале они встретятся с дуэтом бельгийца Флюгена и китаянки Сюй. Матч запланирован на 13 июля. Для Людмилы Киченок этот финал – первый в карьере на турнирах серии "Грэнд Слэм".

К слову, накануне Свитолина неожиданно одолела Свентек в четвертьфинале Уимблдона-2023.

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