UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Людмила Кіченок отримала суперниць на Підсумковому турнірі WTA

Фото: Людмила Кіченок підходить до турніру в статусі однієї з фавориток (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Дует української тенісистки Людмили Кіченок і латвійки Єлени Остапенко потрапив до "зеленої" групи змагань Жіночої тенісної асоціації (WTA) за підсумками сезону-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Українсько-латвійська пара дізналася опоненток на груповому етапі WTA Finals. Із двох квартетів у півфінал змагань проб'ються по два найкращих дуети.

Кіченок із Остапенко потрапили до однієї групи з парами Се Шувей (Тайвань) й бельгійки Елізе Мертенс, американки Ніколь Меліхар-Мартінес і Еллен Перес із Австралії, чешки Катержини Сінякової та Тейлор Таунсенд (США). Проти останніх українка з латвійською тенісисткою зіграють на старті змагань, 2 листопада.

Підсумковий турнір триватиме до 9 листопада. Кіченок із Остапенко отримали на змагання перший номер посіву. Цьогоріч вони виграли Відкритий чемпіонат США в парному розряді.

Хто така Людмила Кіченок

Уродженка Дніпра, тенісом почала займатися у 7 років. Спеціалізація – парний розряд і мікст.

Торік тріумфувала на Вімблдонському турнірі в дуеті з хорватом Мате Павічем. Цьогоріч у парі з Остапенко дійшла до фіналу Australian Open. Тріумф на US Open-2024 – перший на рівні мейджорів у парах. Загалом завоювала 11 парних титулів серії WTA.

Найчастіше змагається в дуеті зі сестрою-близнючкою Надією Кіченок і Остапенко. На WTA Finals-2022 вийшла з латвійською тенісисткою у півфінал, але там вони програли чешкам Барборі Крейчіковій та Катержині Сіняковій.

До слова, раніше Стародубцева вилетіла з Jiangxi Open в першому раунді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс