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Людмила Киченок получила соперниц на Итоговом турнире WTA

Эр-Рияд, Среда 30 октября 2024 11:23
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Людмила Киченок получила соперниц на Итоговом турнире WTA Фото: Людмила Киченок подходит к турниру в статусе одной из фавориток (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт украинской теннисистки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко попал в "зеленую" группу соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам сезона-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт турнира.

Украинско-латвийская пара узнала оппоненток на групповом этапе WTA Finals. Из двух квартетов в полуфинал соревнований пробьются по два лучших дуэта.

Киченок с Остапенко попали в одну группу с парами Се Шувэй (Тайвань) и бельгийки Элизе Мертенс, американки Николь Мелихар-Мартинес и Эллен Перес из Австралии, чешки Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд (США). Против последних украинка с латвийской теннисисткой сыграют на старте соревнований, 2 ноября.

Итоговый турнир продлится до 9 ноября. Киченок с Остапенко получили на соревнования первый номер посева. В этом году они выиграли Открытый чемпионат США в парном разряде.

Кто такая Людмила Киченок

Уроженка Днепра, вместе с сестрой-близняшкой Надеждой начала заниматься теннисом в 7 лет. Специализация – парный разряд и микст.

В прошлом году триумфовала на Уимблдонском турнире в дуэте с хорватом Мате Павичем. В этом году в паре с Остапенко дошла до финала Australian Open. Триумф на US Open-2024 – первый на уровне мэйджоров в парах. В общей сложности завоевала 11 парных титулов серии WTA.

Чаще всего соревнуется в дуэте с сестрой-близнецом Надеждой Киченок и Остапенко. На WTA Finals-2022 вышла с латвийской теннисисткой в ​​полуфинал, но там они проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.

К слову, ранее Стародубцева вылетела из Jiangxi Open в первом раунде.

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