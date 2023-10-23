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Людмила Кіченок отримала суперниць на Підсумковому турнірі WTA: графік матчів

Чжухай, Понеділок 23 жовтня 2023 15:53
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Людмила Кіченок отримала суперниць на Підсумковому турнірі WTA: графік матчів Фото: Людмила Кіченок двічі перемагала в Чжухаї (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок дізналася перших опоненток у парному розряді підсумкового змагання сезону – WTA Elite Trophy.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Відбулася церемонія жеребкування малого Підсумкового турніру. Змагання прийме китайський Чжухай 24-29 жовтня.

Кіченок виступатиме в парі з норвежкою Ульрікке Ейкері. Дует потрапив до групи Бугенвілії. Там суперницями українсько-норвезької пари будуть китаянки Сюй Іфань та Ван Сію, а також японсько-індонезійський дует Мію Като та Алділи Сутджіаді. Матчі групового етапу заплановані на 24 жовтня і 25 жовтня.

Загалом на змагання на "харді" запросили 6 пар. Спершу вони зіграють груповий етап у двох трійках, а переможниці кожної з груп вийдуть у фінал змагань. Загальний призовий фонд WTA Elite Trophy цьогоріч склав понад 2,4 млн доларів.

Розклад матчів пари Людмили Кіченок і Ульрікке Ейкері:

  • Ейкері/Л. Кіченок – Ван/Сюй, 24 жовтня
  • Като/Сутджіаді – Ейкері/Л. Кіченок, 25 жовтня

Людмила Кіченок на WTA Elite Trophy

Українка захищатиме завойований у 2019 році, ще до пандемії коронавірусу, титул. Загалом Кіченок двічі грала у фіналах Чжухая.

У 2018 році вона тріумфувала в парі зі сестрою Надією. У двох сетах вони здолали дует японки Аяоми та білоруски Морозової (6:4, 3:6, 10:7). Натомість рік потому Кіченок здобула перемогу в дуеті зі словенкою Андреєю Клепач. Цього разу вдалося перемогти дует китаянок Ін'їн-Чжаосюань (6:3, 6:3).

До слова, раніше Світоліна та ще чотири українки потрапили до топ-100 рейтингу WTA.

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