Людмила Кіченок оформила мега-камбек з новою напарницею, Костюк з Остапенко провалили дебют

WTA 500 Брісбен, Парний розряд, Перше коло

Людмила Кіченок / Чжань Хаоцин – Талія Гібсон / Мая Джойнт – 2:6, 7:6, 10:8

Марта Костюк / Єлена Остапенко – Тімеа Бабош / Ніколь Меліхар – 2:6, 3:6

Дебютний поєдинок найкращою парної тенісистки України в тандемі з Чжань Хаоцин з Тайваню ледь не завершився гучним фіаско. У протистоянні з австралійським дуетом перші сіяні практично без спротиву поступились у стартовій партії. А в другій "горіли" – 1:5.

І коли, здавалось, все було втрачено, у Людмили з напарницею відкрилося друге дихання. Вони повернулись у гру, перевели партію в тай-брейк, де відіграли матч-бол і завершили другий сет на свою користь. А потім, на емоційному підйомі здолали суперниць і у вирішальній партії.

Українка з представницю Тайваню вийшли до другого кола. Там вони зіграють проти тандему, складеного з місцевої тенісистки Прісцілли Хон та "нейтральної" Анни Калінської.

А от колишня партнерка Людмили – Єлена Остапенко та інша українка Марта Костюк свій дебют провалили. Першими суперницями новоствореного дуету стали угорка Бабош та американка Меліхар. Стартову партію Костюк з Остапенко віддали доволі легко – 2:6. У другій намагалися "зачепитись" за результат, навіть повели – 3:2. Але незіграність далась взнаки. Програвши поспіль чотири гейми, українсько-латвійська пара вибула з турніру.

Тепер Костюк, яка є 18-ю ракеткою світу, сконцентрується на виступах у одиночному розряді. Вона стартує на турнірі с другого кола, де зіграє проти китаянки Юань Юе (49-та у рейтингу). Також на цьому етапі змагань зіграють Даяна Ястремська (33-тя) та Ангеліна Калініна (55-та). Обом доведеться сперечатися з "нейтралками" – Анастасією Потаповою (35-та) та Діаною Шнайдер (13-та) відповідно.