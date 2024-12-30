Людмила Киченок оформила мега-камбэк с новой напарницей, Костюк с Остапенко провалили дебют

WTA 500 Брисбен, Парный разряд, Первый круг

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин - Талия Гибсон / Майя Джойнт - 2:6, 7:6, 10:8

Марта Костюк / Елена Остапенко - Тимеа Бабош / Николь Мелихар - 2:6, 3:6

Дебютный поединок лучшей парной теннисистки Украины в тандеме с Чжань Хаоцин из Тайваня едва не завершился громким фиаско. В противостоянии с австралийским дуэтом первые сеяные практически без сопротивления уступили в стартовой партии. А во второй "горели" - 1:5.

И когда, казалось, все было потеряно, у Людмилы с напарницей открылось второе дыхание. Они вернулись в игру, перевели партию в тай-брейк, где отыграли матч-бол и завершили второй сет в свою пользу. А затем, на эмоциональном подъеме одолели соперниц и в решающей партии.

Украинка с представительницей Тайваня вышли во второй круг. Там они сыграют против тандема, составленного из местной теннисистки Присциллы Хон и "нейтральной" Анны Калинской.

А вот бывшая партнерша Людмилы - Елена Остапенко и другая украинка Марта Костюк свой дебют провалили. Первыми соперницами новосозданного дуэта стали венгерка Бабош и американка Мелихар. Стартовую партию Костюк с Остапенко отдали довольно легко - 2:6. Во второй пытались "зацепиться" за результат, даже повели - 3:2. Но несыгранность дала о себе знать. Проиграв подряд четыре гейма, украинско-латвийская пара выбыла из турнира.

Теперь Костюк, которая является 18-й ракеткой мира, сконцентрируется на выступлениях в одиночном разряде. Она стартует на турнире со второго круга, где сыграет против китаянки Юань Юэ (49-я в рейтинге). Также на этом этапе соревнований сыграют Даяна Ястремская (33-я) и Ангелина Калинина (55-я). Обеим придется спорить с "нейтралками" - Анастасией Потаповой (35-я) и Дианой Шнайдер (13-я) соответственно.