Людмила Кіченок дізналась всіх можливих суперниць у Підсумковому турнірі WTA

Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко очолили рейтинг парного Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Визначилися всі учасниці змагання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
WTA Finals пройде в Ер-Ріяді з 2 по 9 листопада. На змаганнях зіграють вісім найкращих дуетів поточного сезону. Кіченок та Остапенко кваліфікувалися на турнір найпершими – після перемоги на US Open. Вони мають найвищий рейтинг серед усіх фіналісток.
Компанію Кіченок у Саудівській Аравії теоретично могла скласти ще одна українка – Марта Костюк. Певний час вона в парі з румункою Еленою-Габрієлою Русе фігурувала серед найкращих пар сезону. Але в підсумку україно-румунський дует став лише 20-м та у фінал не потрапив.
Учасниці парного Підсумкового турніру-2024
Кіченок з Остапенко вдруге у кар'єрі відібралися до WTA Finals. Вони дебютували на підсумкових змаганнях у 2022 році. Тоді тенісистки дійшли до півфіналу, де поступилися представницям Чехії Барборі Крейчиковій та Катержині Сіняковій – 6:7, 2:6.
У поточному сезоні Кіченок піднялася в парному рейтингу на третю сходинку. Разом з Остапенко вона стала чемпіонкою US Open та фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії.
Також вони перемогли ще на двох турнірах WTA – в Істборні (Велика Британія) та Брісбені (Австралія). Загалом у активі Кіченок 11 парних титулів WTA, п'ять з них – в тандемі з Остапенко.
Раніше Костюк повернулась у збірну України та зіграє на Кубку Біллі Джин Кінг.
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