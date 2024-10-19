Людмила Киченок узнала всех возможных соперниц в Итоговом турнире WTA

Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко возглавили рейтинг парного Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Определились все участницы соревнования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют восемь лучших дуэтов сезона. Киченок и Остапенко квалифицировались на турнир самыми первыми – после победы на US Open. У них самый высокий рейтинг среди всех финалисток.
Компанию Киченок в Саудовской Аравии теоретически могла составить еще одна украинка – Марта Костюк. Одно время она в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе фигурировала среди лучших пар сезона. Но в итоге украинско-румынский дуэт стал только 20-м и в финал не попал.
Участницы парного Итогового турнира-2024
Киченок с Остапенко во второй раз в карьере отобрались в WTA Finals. Они дебютировали на итоговых соревнованиях в 2022 году. Тогда теннисистки дошли до полуфинала, где уступили представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой – 6:7, 2:6.
В текущем сезоне Киченок поднялась в парном рейтинге на третье место. Вместе с Остапенко она стала чемпионкой US Open и финалисткой Открытого чемпионата Австралии.
Также они победили еще на двух турнирах WTA – в Истборне (Великобритания) и Брисбене (Австралия). В активе Киченок 11 парных титулов WTA, пять из них – в тандеме с Остапенко.
Ранее Костюк вернулась в сборную Украины и сыграет на Кубке Билли Джин Кинг.
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