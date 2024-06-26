"Людина-легенда". У Польщі помер заступник президента Світового Конгресу Українців Стефан Романів "Береза"

Повідомлення про смерть

Про смерть Романіва повідомила Організація Українських Націоналістів - бандерівців на своїй сторінці у Facebook.

"Важка втрата. Пішов з життя Стефан Романів. Вічна пам'ять", - йдеться у дописі.

Повідомлення про смерть Романіва (скріншот: facebook.com/Організація Українських Націоналістів - бандерівців)

Підтвердили сумну звістку й у групі "Ukrainians in Melbourne Australia".

"Зупинилося серце і дихання неймовірно доброго, розумного, енергійного - найкращого батька української громади в Австралії - Стефана Романіва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він - "людина легенда, людина дії та організації, сильний духом та вірою в мир та перемогу України".

"Він все своє життя присвятив людям. Все своє життя він віддав, щоб змінити світ на краще. В нього не було меж у відстані та часі - він людина світу заради українського народу. Нехай вічна пам'ять назавжди залишиться у наших серцях. Схиляємо голову в глибокій скорботі та шані… Вічна пам'ять та царство небесне", - підсумувала автор допису Інна Моісеєнко.

Допис від імені українців в Австралії (скріншот: facebook.com/Ukrainians in Melbourne Australia)

Життя й досягнення Стефана Романіва

Стефан Ількович Романів ("Береза") - громадський та політичний діяч української діаспори, перший заступник президента Світового Конгресу Українців, голова комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, голова Проводу ОУН(б), офіційний представник Торгово-промислової палати України в Австралії.

Він народився 12 листопада 1955 року у місті Мельбурн в Австралії.

Його батько - Ілько Романів родом із Тернополя (прибув до Австралії у 1949 році), мати - німкеня зі Штутгарта.

У дитинстві Стефан відвідував українську греко-католицьку церкву у Мельбурні, рідну українську школу, був членом Спілки Української Молоді (СУМ).

Закінчив педагогічний університет у Мельбурні, працював учителем початкової школи.

Був також головою осередку СУМ у Мельбурні, Крайової Управи СУМ в Австралії, головою парафіяльної ради Української греко-католицької катедри в Мельбурні.

Очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія.

Працював виконавчим директором організації Community Languag in Australia, яка відповідає за вивчення іноземних мов і збереження культур.

Багаторічний голова української громади у Вікторії, керівник української братської школи та голова шкільної ради, колишній заступник голови Світової Управи Спілки Української Молоді.

З 2008 по 2018 рік Стефан Романів був генеральним секретарем, а 27 листопада 2018 року - обраний першим заступником президента Світового Конгресу Українців.

Разом із дружиною Анастасією виховав дітей Петра й Терезу.

Нагороджений державними нагородами України та Австралії, зокрема орденами Ярослава Мудрого V ступеня (22 січня 2022 року), "За заслуги" І ступеня (20 серпня 2008 року), "За заслуги" II ступеня (29 листопада 2007 року), "За заслуги" III ступеня (17 серпня 2006 року).