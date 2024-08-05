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"Людина енциклопедичних знань". Помер журналіст і дослідник Антарктики Володимир Бочкарьов

Володимир Бочкарьов помер на 85-му році життя (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ірина Костенко

Помер видатний журналіст, письменник і популяризатор полярних досліджень Володимир Бочкарьов.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію.

Що відомо про смерть Володимира Бочкарьова

Про смерть видатного українця повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Із превеликим сумом дізналися, що 4 серпня не стало Володимира Івановича Бочкарьова - багаторічного прес-секретаря і керівника редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру, засновника і головного редактора журналу "Експедиція ХХІ", відомого українського журналіста і письменника", - йдеться у дописі центру у Facebook.

Зазначається, що Бочкарьов був:

  • людиною енциклопедичних знань з тонким почуттям гумору
  • учасником антарктичних експедицій
  • носієм живої пам'яті про історію полярних досліджень

"Він ширив ці знання і розвивав зацікавлення Антарктикою в дорослих і в молоді", - уточнюється у повідомленні.

Бочкарьов був не просто членом Спілки журналістів України - він був нагороджений також її золотою медаллю "За особливі заслуги".

"Серце Володимира Івановича перестало битися на 85-му році життя. Але практично до останніх днів він залишався активним і продовжував працювати", - наголосили у Національному антарктичному науковому центрі.

Там додали, що спадок Бочкарьова залишається у численних статтях і в книзі "Соло для Антарктиди… з оркестром" - із захопливим сюжетом про п'яту українську експедицію в Антарктику на судні "Горизонт" (2000).

"Здавалося б, війна девальвує втрати, а смерть стає буденністю. І все ж, коли втрачаємо близьких, друзів і колег, біль втрати не слабшає. Навіть тоді, коли людина прожила довге і плідне життя. Світла память про Володимира Бочкарьова - щиру людину і відданого популяризатора полярних досліджень - залишиться в серцях багатьох його колег, журналістів і полярників. Колектив Національного антарктичного наукового центру висловлює глибоке співчуття близьким і друзям Володимира Івановича", - підсумовується у дописі.

 Повідомлення про смерть Бочкарьова (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на фронті загинув музикант й актор Ігор Воронка.

Читайте також, що відомо про загиблого волонтера та бойового медика Пітера Фуше з Великої Британії.

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