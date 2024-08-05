"Человек энциклопедических знаний". Умер журналист и исследователь Антарктики Владимир Бочкарев

Что известно о смерти Владимира Бочкарева

О смерти выдающегося украинца сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"С огромной грустью узнали, что 4 августа не стало Владимира Ивановича Бочкарева - многолетнего пресс-секретаря и руководителя редакционно-издательского отдела Национального антарктического научного центра, основателя и главного редактора журнала "Експедиція ХХІ", известного украинского журналиста и писателя", - говорится в сообщения центра в Facebook.

Отмечается, что Бочкарев был:

человеком энциклопедических знаний с тонким чувством юмора

участником антарктических экспедиций

носителем живой памяти об истории полярных исследований

"Он распространял эти знания и развивал интерес к Антарктике у взрослых и молодежи", - уточняется в сообщении.

Бочкарев был не просто членом Союза журналистов Украины - он был награжден также его золотой медалью "За особые заслуги".

"Сердце Владимира Ивановича перестало биться на 85-м году жизни. Но практически до последних дней он оставался активным и продолжал работать", - отметили в Национальном антарктическом научном центре.

Там добавили, что наследие Бочкарева остается в многочисленных статьях и в книге "Соло для Антарктиди… з оркестром" - с увлекательным сюжетом о пятой украинской экспедиции в Антарктику на судне "Горизонт" (2000).

"Казалось бы, война девальвирует потери, а смерть становится обыденностью. И все же, когда теряем близких, друзей и коллег, боль потери не ослабевает. Даже тогда, когда человек прожил долгую и плодотворную жизнь. Светлая память о Владимире Бочкареве - искреннем человеке и преданном популяризаторе полярных исследований - останется в сердцах многих его коллег, журналистов и полярников. Коллектив Национального антарктического научного центра выражает глубокое соболезнование близким и друзьям Владимира Ивановича", - подытоживается в сообщении.

Сообщение о смерти Бочкарева (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)